リモワ　サルサエアー　グアム正規代理店で購入

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グアムで購入したリモワのサルサエアー91リットルサイズです！鍵は000にリセットしてあります！海外旅行なので空港扱いが悪くコーナーの擦り傷や1箇所割れがありますが使用には何も問題ありませんリモワは海外セレブからも人気があり大好きなキャメロンも使用してます色は廃盤カラーのインカゴールド日本に3箇所かな？リモワの正規代理店もあるので修理やメンテにも対応してくれますコロナも過ぎて旅行もできるようになったし旅のお供にどうですか神経質な方はご遠慮ください！