【2点セット】TAKUYA∞ 着用同型 ロゴTシャツ Lサイズ 【新品未使用】

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ご覧いただきありがとうございます。[商品紹介]UVERworldTAKUYA∞さん着用同型Tシャツ(Lサイズ)正規品2点セットです。①白Tシャツ肩幅51/着丈74/袖丈18/身幅55②黒Tシャツ肩幅52.5/着丈76袖丈21/身幅54.5[注意事項]・お取り置き、値下げは一切できません。・新品未開封ですが、神経質な方はご遠慮ください。☆他にもUVERworld関連アイテムを色々と出品しておりますので、#IK2KN_UVERもご覧ください。☆他の商品を合わせてご購入いただける場合は、送料分をお値下げできる場合がありますのでご相談ください。UW信人師匠克哉真太郎誠果彰ウーバーちゃん清水琢也グッズツアーsound極roadファットピプスチケット師匠グッズDVDグローブタオルパーカー会場限定ジャケットアレフルード正規品横浜アリーナ男祭生誕祭日本武道東京ドームさいたまスーパーアリーナアウルOWLスリーブプリント長袖カットソートップスフラグスタッフエフェクテンクロスドアローエムZeppNSWベストアルバムアクセサリーネックレスブレスレット時計靴マスクチェーンスニーカーチケットK2KNのテキストタオルパーカーピアス帽子ニットコートジャケットパンツシューズアウタートップススーツタンクトップカーディガンスウェットジャージベストメンバープロデュースメンプロ本リング指輪デニムオーバーオールキャップアンクレットジェルネイルシール傘ポーチ多機能ペンロングスリーブコンテナヘアピングラス珪藻土コースター7869dayスウェットパンツ∞リップリングBIGタンブラーエコバッグ超世界キャンバストートバッグキーケースシュシュクッションソックス靴下アロマトーンOURALWAYSメッシュポーチヘアピン#UVERworldBlu-rayブルーレイCDeden30UNSERTYCOONØCHOIRTHEONELIFE6SENSELASTAwakeEVEPROGRUTIONBUGRIGHTTimeless#ウーバーワールド