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INGEBORG インゲボルグ ホワイト白 半袖シャツフリル M
商品番号 R20774190787
商品名

INGEBORG インゲボルグ ホワイト白 半袖シャツフリル M
ブランド名 インゲボルグ
特別価格 税込 1,521 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。◯アイテムINGEBORGインゲボルグホワイト白半袖シャツフリルM◯購入先リユース市場　鑑定済み◯サイズ　肩幅39cm身幅41cm袖丈30cm総丈62cm◯素材コットン100%◯状態S未使用　A目立った傷や汚れはなしB傷や汚れ、ダメージあり（１ヶ所以上）C傷や汚れ、ダメージあり（４ヶ所以上かつ使用感あり）A→目立った傷や汚れはなしこちらの商品は目立った傷や汚れはございません。※お使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。◯配送簡易梱包にて2〜3日程度で発送致します。◯ご購入前にご確認をお願いいたします。＊プロフィール欄をお読み下さい。＊少しでも気にされる方は、ご購入をお控え下さい。番号3100000003849
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