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ラシット　ショルダーバック
商品番号 P76310443346
商品名

ラシット　ショルダーバック
ブランド名 ラシット
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても使いやすい形と大きさでした身体にもフィットして、ショルダー紐をとりバックとしてもいいです5枚めの写真　横からとりましたサイズ縦　32　横　38　底　31×10ショルダーなしなら、5500円にさせていただきます
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