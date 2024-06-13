ラシット　ショルダーバック

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商品詳細
とても使いやすい形と大きさでした身体にもフィットして、ショルダー紐をとりバックとしてもいいです5枚めの写真 横からとりましたサイズ縦 32 横 38 底 31×10ショルダーなしなら、5500円にさせていただきます
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