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最終値下げ ポケモンカード　Vstarユニバース アルセウスVstar UR
商品番号 F33262402749
商品名

最終値下げ ポケモンカード　Vstarユニバース アルセウスVstar UR
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)強化拡張パック　vstarユニバースアルセウスVstar　UR1枚即購入OKです。開封後すぐにスリーブ、ローダーに入れて暗所にて保管しております。新品未使用です。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。濡れ折れ防止対策をして、スリーブ・ローダーのまま箱に入れて厳重に梱包して発送いたします。そのままコレクションとして保管して頂けます。個人保管ですので、ご理解ある方でお願いします。安心・安全のらくらくメルカリ便にて発送致しますが、ゆうゆうメルカリ便に変更も可能ですのでご相談ください。宜しくお願い致します。#ポケカ#ポケモン#ポケモンカード#バイオレット#クレイバースト#スノーハザード#新弾#ナンジャモ#ミモザ#SR#ナンジャモSR#エリカの招待#SAR#エリカの招待SAR#ポケカ#ポケモンカード#151#ポケモンカード151#黒炎の支配者#リザードン#vstarユニバース
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