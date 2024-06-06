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Sea 黒ラッフルレースノースリーブオールインワンパンツ
商品番号 W64296534930
商品名

Sea 黒ラッフルレースノースリーブオールインワンパンツ
ブランド名 シー
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Sea黒ラッフルレースノースリーブオールインワンパンツセレクトショップで購入しました。襟の小ささや脇の切り替え部分、裾やスリーブのフリンジなど、とにかく可愛いです。パンツです。結婚式などフォーマルの場でもパールのアクセサリーなどで、活躍するかと思います。身幅46着丈83カラー···ブラック柄・デザイン···レース袖丈···袖なし季節感···夏
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