  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
商品番号 O26720875820
商品名

FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

落ち着いたピンクベージュカラーにマットラメを施した素敵なバッグです。色が落ち着いているので、どんなお洋服にも合わせられます。オールシーズン使えるレザー素材で、マットラメ加工のおかげで汚れや傷も目立ちにくいです。写真3枚目以降ダメージ載せています。よくご確認頂きご納得の上でのご購入をお願い致します。写真の通りのダメージがありますので、かなり安価で出品しています。こちらに関してはお値引き交渉はご遠慮ください。定価　30万円弱ほど即購入歓迎！扱っているブランド品は全て直営店で購入したものなので、ご安心ください。すり替え防止の為、返品はお断りしています。#FENDI#fendi#フェンディ#バッグカラー···ベージュ
http://narcologia.ru/goods/ramshackle310566.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation914821.html
http://narcologia.ru/goods/freezer274198.html
FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
FENDI】フェンディ ドゥ ジュール スタースタッズ ズッカ ハンドバッグ ...
FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
普段使いにピッタリな FENDI セミショルダーバッグ ドゥジュール 入荷 ...
FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
FENDI ズッカ スタッズ ドゥジュール ハンドバッグ 肩掛け キャンバス | フリマアプリ ラクマ
FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
フェンディ ドゥジュール ２WAYトートバッグ
FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
FENDI ズッカ スタッズ ドゥジュール ハンドバッグ 肩掛け キャンバス
FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
FENDI】フェンディ ドゥ ジュール スタースタッズ ズッカ キャンバス ...
FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
FENDI - 【FENDI】フェンディ ドゥ ジュール スタースタッズ ズッカ ...
FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
FENDI(フェンディ) トートバッグ バッグドゥジュール 8BN158 レザー ...
FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
FENDI】フェンディ ドゥ ジュール スタースタッズ ズッカ キャンバス ...
FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
FENDI フェンディ トゥージュール ２ｗａｙバッグ ブラック 10051 ...
FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
FENDI フェンディ ミニピーカブー 2wayバッグ ブルー | labiela.com
FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
FENDI プチトロワジュール | labiela.com
FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
フェンディ FENDI トロワジュール ハンドバッグ ベージュxブラック ...
FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
FENDI ズッカ スタッズ ドゥジュール ハンドバッグ 肩掛け キャンバス
FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール
FENDI Petite 2 Jours（ショルダーバッグ）｜ENSEMBLE（アンサンブル ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru