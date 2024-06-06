FENDI フェンディ バッグ ドゥ ジュール

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商品詳細
落ち着いたピンクベージュカラーにマットラメを施した素敵なバッグです。色が落ち着いているので、どんなお洋服にも合わせられます。オールシーズン使えるレザー素材で、マットラメ加工のおかげで汚れや傷も目立ちにくいです。写真3枚目以降ダメージ載せています。よくご確認頂きご納得の上でのご購入をお願い致します。写真の通りのダメージがありますので、かなり安価で出品しています。こちらに関してはお値引き交渉はご遠慮ください。定価 30万円弱ほど即購入歓迎！扱っているブランド品は全て直営店で購入したものなので、ご安心ください。すり替え防止の為、返品はお断りしています。#FENDI#fendi#フェンディ#バッグカラー···ベージュ
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