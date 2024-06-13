【ジルスチュアート】ロングワンピース ギャザー 切替 FR ブラック

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■ジルスチュアート■size：FR着丈：約 102cm身幅：約 43cm素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいませ。■素材：コットン85%ポリエステル15%別布部分 ポリエステル100%■色：ブラック系■状態：全体的に使用感が少なく、比較的綺麗かと思います。まだまだ十分着用可能な程度です。目立つ傷、汚れなし。※必ず検品し発送しますが、小さな見落とし等あるかもしれません。新品同様の物をお求めの方や、神経質な方はご遠慮くださいませ。⋆ ・‎⋆ ・‎⋆ ・‎⋆ ‎⋆ ・‎⋆ ・‎⋆ ・‎⋆ ‎⋆ ・‎⋆ ・‎⋆ ・‎⋆used品をご理解いただける方のご購入宜しくお願い致します。※コンパクトに圧縮して発送致しますので、畳みじわになる可能性ございます。ご了承くださいませ。※気になる点ありましたらご購入前にお気軽にコメントお願い致します。#mimiのレディースアパレル商品一覧#mimiのワンピース一覧