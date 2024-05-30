極美品　コーチ　2way　チャーム　シグネチャー　オールレザー　pvc

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#プチセレブあきのバッグこちら大手ブランドショップにて鑑定済み品を購入の確実正規品です❗⚠値下げ可能ですか？、状態を確認したいですではなく、具体的にお願いします。⚠匿名でできる希望価格の登録での値引きは、対応しないので、値引き交渉はコメントお願いします。◆ブランド名 COACH コーチ◆ポイントショルダーバッグ ハンドバッグ2way肩掛け 斜め掛けチャーム付きシグネチャーターンロックワンポイントゴールド金具レザー 革 本革 牛革 カーフ pvcオールレザー男女兼用 ユニセックス メンズ レディースペットボトル 収納可能型番 F76620◆カラーブラウン チョコレートブラウン 茶色ブラック 黒◆素材 レザー 革 本革 牛革 カーフ pvc◆状態未使用に近い※状態が良いとはいえ中古美品になります。完璧を求める方は新品をご購入ください。◆サイズ 縦:約17cm横:約23〜25cmマチ:約9cmハンドル:本体まで約12cm(撮影時の採寸)⚠素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。サイズ、採寸を必ず確認お願いいたします。もしご不安な場合は、必ずご購入前にコメントください。⚠まだまだ、お使いいただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。◆撮影について商品をよく見せるためのアプリを使った加工は行っていません。スマホで撮影した画像に枠とブランド名を入れているのみとなります。※お手持ちのスマホ画面が暗いと色味が変わるため、調整をして画像確認ください。※スマホのカメラの仕様上、お色が実物のものと若干かわる場合がございますが、素人が撮影していることをご理解の上、ご購入お願いいたします。◆発送について簡易梱包で送らせて頂く予定です。◆お問い合わせについてご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。◆ご購入前にプロフィールの確認…