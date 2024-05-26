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【美品】オールドコーチ コーチ ショルダーバッグ マディソン グリーン
商品番号 U75426581036
商品名

【美品】オールドコーチ コーチ ショルダーバッグ マディソン グリーン
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,382 円
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商品詳細

【はじめに】数あるショップの中からご来店ありがとうございます！当店は様々なお値引きをご用意しております！【✨フォロー割✨】【✨まとめ割✨】【✨週末・ゲリラセール✨】詳しくは、プロフィールをご覧ください！また、即決して頂ける場合ある程度の値段交渉も対応したいと思います✨その際は希望の購入金額をコメントして頂ければと思います✨○アイテムCOACHコーチハンドバッグショルダーバッグトートバッグクロスボディバッグウエストバッグユニセックスレディースメンズ女男おしゃれ通勤バッグプライベートバッグオールドコーチグリーンダブルジップマディソン商品は大手リサイクルショップ又は古物市場(AACD)等で鑑定を受けた商品です。○サイズタテ19cmヨコ29cmマチ10cmショルダー116~125cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立つ傷や汚れは無く比較的綺麗な状態です。○カラーグリーン○素材レザー○付属品コーチチャーム○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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