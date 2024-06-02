新品　XL(LL)サイズ　綿100%（白）生地【手刺繍】メキシコ刺繍ワンピース

サイズ／XL(LL)胸囲；110cm身丈115cm素材：綿100%カラー：ホワイト ■••• 日本では見掛けることの少ない欧米の女性向けに創られた前身ごろが普通のデザインと異なり、上下二段のゴージャスな刺繍です。刺繍は全て手刺繍です。 こちらの商品はメキシコ・プエブラ製：作り手が先住民の方なので詳細タグ等、付いていません。★コメントなし即購入ＯＫですヽ(^o^)丿☆プロフィールをご覧頂いた上ご購入下さい。#花柄ワンピース#刺繍チュニック#可愛いワンピース#刺繍ワンピース #エスニックワンピース#メキシコ雑貨#フェス#舞台衣装 などお好きな方へ、多数商品を出品中☆袖丈...半袖



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