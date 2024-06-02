クロエ　礼服　セットアップ

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クロエChloe礼服フォーマルワンピースとジャケット定価8万円ほどでした着丈約107センチ肩幅約40センチ156センチの私が着て膝下の丈感です。クリーニング済み体型が変わってしまったため出品致します。通常のMサイズを着用していた時に2度程着用致しました。カラー···ブラック柄・デザイン···無地