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CASETiFY エヴァンゲリオン　EVANGELION チャージングドック
商品番号 W36132912913
商品名

CASETiFY エヴァンゲリオン　EVANGELION チャージングドック
ブランド名 ケースティファイ
特別価格 税込 12,878 円
在庫状況 あり

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商品詳細

casetify正規店購入新品未使用品（写真撮影の為のみ開封）----------------商品概要----------------エヴァンゲリオンの移動式射出台を再現したワイヤレス充電可能なチャージングドック。射出台には、アンビリカルケーブルをイメージしたワイヤレスチャージャーを設置。#CASETiFY#エヴァンゲリオン#EVANGELION#EVA#ケースティファイ#チャージ#チャージングドック#チャージングドッグ
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