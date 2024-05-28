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リファドライヤー箱、付属のノズル、保証書、ギャランティーカード付属お写真の番号は悪用禁止のため隠しています5月にプレゼントで頂きました2回使用しましたリファのプロを頂いたのでしまっていました銀の部分の左右の丸い所と後ろの所の透明フィルム3カ所も貼ったままです動作確認済み電源を入れたときのお写真も載せていますとてとお買い得だと思います箱に少し汚れがあります美品ですが細かい傷など気になる方はご遠慮ください