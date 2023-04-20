2023年7月間違え購入したものです、新品未使用【商品詳細】■メーカー(株)MTG■定価55,000円（税込）■品番RE-AR-02A■付属品※ボディ用アタッチメント、フェイス用アタッチメント、/0ゾーンアタッチメント、専用電源コード、取扱説明書、保証書、ギャランティーカードタイプ···美顔器部位···全身



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