Panasonic炊飯器　Wおどり炊き　SR-SPX185

この度はご覧いただきありがとうございます！何か質問あれば気軽にどうぞ^-^★即購入OKです！★早い者勝ち！★簡易クリーニング済み！★ペット・喫煙者いません。【メーカー】パナソニック Panasonic【商品名・型番】SR-SPX185Wおどり炊き ホワイト 白【付属品】写真にある物が全てです！【動作確認】問題なく使用出来ます！【状態】釜に多少のめくれがあります。【梱包】プチプチと段ボールで発送します！スマートフォンアプリ対応有タイマー種類:時計式加熱方式:圧力電磁加熱炊飯器・マイコン炊き:マイコン炊き可炊飯器・容量クラス別:1.8L以上炊飯器・容量クラス別2:1.8L以上炊飯釜種類:炊飯電子ジャー



1.8L 1合～1升 スチーム&可変圧力IHジャー炊飯器 SR-SPX185 商品概要 ...



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