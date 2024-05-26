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スズキスポーツ スプリング 205mm 3.5k ID65
商品番号 O33631605706
商品名

スズキスポーツ スプリング 205mm 3.5k ID65
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 1,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類···スプリング対応車種メーカー···汎用HE21Sでスズキスポーツの車高調に使用しておりました。バネレートを変更したため出品します。使用している間に特に不具合はありませんでした。
http://narcologia.ru/goods/plaque94007.html
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