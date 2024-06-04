HKS アジャスター エスティマ アルファード ヴェルファイア

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商品詳細
GSR50エスティマに使用していました。固着もなくちゃんと回ります。HKSスタイルXの物になります。20系アルファード、ヴェルファイアにも使用できます。何かあればコメントしてください。#50系#エスティマ#20系#アルファード#ヴェルファイア#トヨタ#車高調#HKS用品の種類···車高調整対応車種メーカー···トヨタ
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