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xjr400 リアサス　サスペンション
商品番号 X12308750689
商品名

xjr400 リアサス　サスペンション
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

xjr400用のリアサスです。sr400にも付くかもしれません。gb250〔2型）にはヘルメットホルダーがあたり付きませんでした。中古品ですが、抜けは無いとの事です。ブッシュに傷があります。
http://narcologia.ru/goods/procurement909533.html
http://narcologia.ru/goods/slide311487.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic442437.html
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