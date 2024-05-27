xjr400 リアサス　サスペンション

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商品詳細
xjr400用のリアサスです。sr400にも付くかもしれません。gb250〔2型）にはヘルメットホルダーがあたり付きませんでした。中古品ですが、抜けは無いとの事です。ブッシュに傷があります。
http://narcologia.ru/goods/procurement909533.html
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