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テイン　車高調
商品番号 J47819829178
商品名

テイン　車高調
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

R32GTR用　テイン車高調　前後1セットノーマル形状アッパー付きとなります。状態としてはキズ、ヘタリ、抜けなど全く御座いません。純正形状なのと、バネレートも硬くなく、乗り心地は良いです。車高を下げたくなく、なおかつ純正より少し硬めで乗りたい方にオススメです。
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