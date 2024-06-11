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機械式パドルスイッチ ホースバンド付属 4輪独立 4個 エアサス
商品番号 W23412001083
商品名

機械式パドルスイッチ ホースバンド付属 4輪独立 4個 エアサス
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品概要】・機械式パドルスイッチ【商品詳細】・対応チューブ：6×4mm、1/4(6.35×4.57mm)・最大使用圧力：200PSI・サイズ：　縦：約25mm　横：約44mm【接続方法】・SUP(1)：エアタンク・DEL(2)：エアスプリング※チューブ取付、取外しの際は、　ライター当で炙って差し込んでください。【商品パッケージ】・スイッチ×4・ホースバンド×8【発送方法】・ネコポス　⇒配送状況確認　⇒匿名配送　⇒あんしん配送サポート※船便となる場合があります。※船便の場合、7日以上掛かる場合があります。※配達遅延でのキャンセルは受け付けません。【その他、注意事項】・配送時の小傷等がある場合があります。・ネジ規格、ネジ径を確認して購入してください。・チューブサイズを確認して購入してください。【参考価格】・T-DEMANDティーディメンド：20,000円(税抜)・IDEALイデアル：26,400円(税込)・AirForceエアフォース：26,400円(税込)
http://narcologia.ru/goods/competitive327081.html
http://narcologia.ru/goods/plaque198207.html
http://narcologia.ru/goods/conception351757.html
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