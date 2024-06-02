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古美術　柘植 木彫り　老人 C7-1
商品番号 U70179233396
商品名

古美術　柘植 木彫り　老人 C7-1
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◾️商品について穏やかな表情を浮かべたお顔が素晴らしく、閑寂な美が感じられます。◾️汚れ・傷等経年による擦れや汚れや風合いは画像にてご確認くださいませ。◾️サイズ高さ；約15.6cm横幅；約11.8cm奥行き；約4.5cm※手作業で測定するため、若干の誤差がある場合があります。ご了承ください。■ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#仏像#親の蔵品#彫刻#陶芸#彫刻
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