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三菱ふそう　ファイター　ＤＰＦマフラー
商品番号 O77695497958
商品名

三菱ふそう　ファイター　ＤＰＦマフラー
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 30,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三菱ふそうファイター　FK62FZ初年度2016年　距離約408000kmから取り外ししました。ＤＰＦマフラーです。２年前にＤＰＦマフラーを新品に交換したので程度は良い方かと思います。廃車になってしまったので使えそうな部品は外しました。ＤＰＦ再生は正常にしておりました。ＤＰＦマフラーの詰まりは少ないと思います。確認をしていただくために取り外してから清掃はしていません。
http://narcologia.ru/goods/perforce811465.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric156745.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate934048.html

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