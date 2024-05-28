三菱ふそう　ファイター　ＤＰＦマフラー

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商品詳細
三菱ふそうファイター FK62FZ初年度2016年 距離約408000kmから取り外ししました。ＤＰＦマフラーです。２年前にＤＰＦマフラーを新品に交換したので程度は良い方かと思います。廃車になってしまったので使えそうな部品は外しました。ＤＰＦ再生は正常にしておりました。ＤＰＦマフラーの詰まりは少ないと思います。確認をしていただくために取り外してから清掃はしていません。
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http://narcologia.ru/goods/symmetric156745.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate934048.html
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