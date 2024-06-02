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YAMAHA - PACIFICA612VIIFM IDB パシフィカ612
商品番号 Y47658462923
商品名

YAMAHA - PACIFICA612VIIFM IDB パシフィカ612
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 20,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年12月に楽器店より新品で購入届いてから3ヶ月間ほど毎日弾いていました全てオリジナルパーツで改造等無し目立つキズ無し、小キズは所々あり弦高:12F上で6弦側:1.75mm1弦側:1.25mm重量:約3.3kg弦高を低めにセッティングしているので、非常に弾きやすい状態です。カッティングも問題なく弾けます。付属品ギグバッグ保証書（保証期間2023年12月28日まで有効）トレモロアーム（純正）六角レンチ何かご質問等ありましたら、コメントからよろしくお願いします。※他フリマサイトでも出品しています。先に購入された方を優先とさせていただきます。ご容赦ください。#ギター#エレキギター#パシフィカ#PACIFICA
http://narcologia.ru/goods/mythic867435.html
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