2022年12月に楽器店より新品で購入届いてから3ヶ月間ほど毎日弾いていました全てオリジナルパーツで改造等無し目立つキズ無し、小キズは所々あり弦高:12F上で6弦側:1.75mm1弦側:1.25mm重量:約3.3kg弦高を低めにセッティングしているので、非常に弾きやすい状態です。カッティングも問題なく弾けます。付属品ギグバッグ保証書（保証期間2023年12月28日まで有効）トレモロアーム（純正）六角レンチ何かご質問等ありましたら、コメントからよろしくお願いします。※他フリマサイトでも出品しています。先に購入された方を優先とさせていただきます。ご容赦ください。#ギター#エレキギター#パシフィカ#PACIFICA



YAMAHA PACIFICA612VIIFM IDB エレキギター インディゴブルー ヤマハ パシフィカ PAC612



YAMAHA ヤマハ PACIFICA612VIIFM IDB エレキギター 初心者14点セット ...



YAMAHA PACIFICA612VIIFM IDB エレキギター インディゴブルー ...



YAMAHA / PACIFICA612VIIFM インディゴブルー(IDB) ヤマハ パシフィカ【3.55kg】[S/N:IIN053265]



再入荷】YAMAHA PACIFICA612VIIFM IDBエレキギター インディゴブルー ...



入荷】YAMAHA ヤマハ PACIFICA612VIIFM IDB｜島村楽器 イオンモール ...



YAMAHA ( ヤマハ ) PACIFICA612VIIFM IDB パシフィカ エレキギター ...



YAMAHA PACIFICA612VIIFM IDB エレキギター インディゴブルー ...



YAMAHA PACIFICA612VIIFM IDB エレキギター インディゴブルー ...



YAMAHA PACIFICA612VIIFM IDB パシフィカ【現物画像】 ヤマハ 【 長野 ...



PACIFICA612VIIFM (IDB) | labiela.com



YAMAHA PACIFICA612VIIFM IDB エレキギター インディゴブルー ...



YAMAHA PACIFICA612VIIFM IDB エレキギター インディゴブルー ...



PACIFICA612VIIFM (IDB) | labiela.com



YAMAHA PACIFICA612VIIFM (IDB) パシフィカ612 誠実 24010円引き www ...