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【低走行✴︎車検付】フィアット500 チンクエチェント
商品番号 I59939216489
商品名

【低走行✴︎車検付】フィアット500 チンクエチェント
ブランド名 フィアット
特別価格 税込 202,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気の排気量900cc‼2WDツインエアポップ◉フィアット500ツインエアポップ　AT車◉年式...平成24年10月◉カラー...赤◉走行距離...22554㎞◉車検...たっぷりの令和7年3月まで◉ハンドル…右◉排気量…900cc◉ETC、キーレス付リサイクル込みの価格です。陸送費は別途です。お手配する事も可能です。
http://narcologia.ru/goods/displease322531.html
http://narcologia.ru/goods/kindness625205.html
http://narcologia.ru/goods/browse596891.html

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