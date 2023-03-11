ハーレー　ファットバガーズ　ドロップシートキット

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商品詳細
2013年式ツーリングモデルに使用してました。フレームとサイドカバー、シート2点になります。足つきが良くなるパーツです。シートはドロップダウン用のカスタムシートです。
http://narcologia.ru/goods/subtropical565501.html
http://narcologia.ru/goods/marshal83480.html
http://narcologia.ru/goods/waveform241117.html
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