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ハーレー　ファットバガーズ　ドロップシートキット
商品番号 T53977673192
商品名

ハーレー　ファットバガーズ　ドロップシートキット
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 26,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2013年式ツーリングモデルに使用してました。フレームとサイドカバー、シート2点になります。足つきが良くなるパーツです。シートはドロップダウン用のカスタムシートです。
http://narcologia.ru/goods/subtropical565501.html
http://narcologia.ru/goods/marshal83480.html
http://narcologia.ru/goods/waveform241117.html

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