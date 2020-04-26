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ゼファー750 ゼファー750RS ホイール ベアリング オイルシール1159
商品番号 F99501382247
商品名

ゼファー750 ゼファー750RS ホイール ベアリング オイルシール1159
ブランド名 カワサキ
特別価格 税込 5,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゼファー750ゼファー750RSカワサキkawasaki純正新品前後ホイールベアリングシールセットです。フロントホイールベアリング×2オイルシール×1メーターギアオイルシール×1リアホイールベアリング×2オイルシール×1スプロケタワーベアリング×1オイルシール×1即購入可能です。お探しの方よろしくお願い致します。前後ホイールベアリングシールセットフロントホイールリアホイールゼファーリヤホイールパッキン　ガスケット
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