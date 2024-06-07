＜プロズビ＞ マッサージノイル 無香 4L【3本セット】

【ノンオイルマッサージリキッド・大容量4L】美容成分を贅沢に配合!無香タイプ商品説明オイル成分が1滴も入っていないノンオイルのマッサージリキッドです。圧をかけやすい重みのあるとろっとしたテクスチャー。通常オイルでは配合できない美容成分を贅沢に配合しています。まるで美容液のようなマッサージリキッドです。※無香タイプ。●ノイルとは主成分がグリセリンや水の水溶性タイプの為、オイル成分は1滴も入っていません。さらに、通常オイルでは配合できない美容成分を贅沢に配合しているため、美容液でマッサージをするような感覚です。まさに、全く新しいジャンルのマッサージオイル、それが「NOIL(ノイル)」です。●オイルに配合しにくい美容成分を贅沢配合セラミド、アミノ酸、ヒアルロン酸の他、全12種類の植物性美容成分を贅沢に配合しました。・セージ葉エキス・ローズマリーエキス・ハナハッカ葉エキス・メボウキ葉エキス・マグワ樹皮エキス・タイマツバナ葉エキス・ミドリハッカエキス・メリッサエキス・ラベンダーエキス・ダイズ種子エキス・カミツレ花/葉エキス・ボスウェリアセラタ樹脂エキス●オイルのようなテクスチャー重みのあるとろっとした不思議なテクスチャー。見た目はオイルなのに、その新しい感触にびっくりするかもしれません。●人気のメニューにも対応筋膜リリース・コルギなどのメニューや、肩甲骨のコリをほぐす際のサポートにも最適!ポイントポイントで力を入れやすく、押さえたいツボにもしっかりとハマります。滑りづらいので、筋肉をほぐすマッサージメニューにもおすすめです。成分/原料などお知りになりたい方は以下URLをご参照下さい。https://7beauty.jp/item/28611/



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