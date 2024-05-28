アスティエ　GRAND CHALET お香　インセンス　グランシャレ

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商品詳細
アスティエ お香 インセンスGRANDCHALETグラン シャレ2〜3本試しで焚いてみました。《注意事項》◇寸法の記載がないものは、手間を省きお安く出品しておりますので、寸法のご質問はご遠慮下さい。◇発送は週に1回、基本木曜日となります。◇簡易梱包で一番安い配送方法となります。◇二重梱包は致しておりません。◇運送事故・破損等の運送時のトラブルの責任は一切負いません。◇補償が必要な方はコメントをお願いします。その場合、送料がup致します。◇運送事故・破損の場合、お手続きはご自身でお願いします。以上、ご了承の上ご購入検討下さい。
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