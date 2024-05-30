極上緑油伽羅 奇楠 沈香 香木 重さ：6g

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極上緑油伽羅奇楠沈香香木重さ：6g、長さ:21cm（原価格¥60,000円）この沈香は伽楠香奇楠香伽羅と言われっています。日本以外の国では奇楠沈香または英語でキーナムアガーウッドと言われている。希少な伽羅の中でも良いといわれています「緑油」の本物の伽羅になります！伽羅は、緑油・黒油・紫油・黄油・白油などと分類されておりますが、その中でも良いと言われております【緑油伽羅】になります。極上の姿物に関しましては1グラム5万円から10万円ほどで取引されております。伽羅の中で更に香りのランクを低級品、中級品、高級品と分類いたしますと、当店の評価では高級品となります。高級品ながら、甘さはもとよりスパイシーさも兼ね備え五味のバランスが良く、甘く濃厚でありながらすっきりとしたその香りは、沈香にはない緑油伽羅ならではの芳香です。素材に見える黒色の部分に沈香油が多く含まれており、その部分には沈香特有のなんとも言えない高貴な香りが凝縮しております。一般的に沈香は熱を加えることで香りを放つといわれていますが、こちらはそのままの状態でも甘い濃い香りを放っており、常に高貴な香りで安らぎを感じさせてくれます。人工的な着色などは一切していない、天然香木の緑油伽羅沈香です。当方の実家は海南島に天然沈香香木の沈香樹森です。独特の甘い濃い良い香りがします。緑油伽羅沈香は瓶の蓋を開けるだけで甘い濃い良い香りが漂ってきます。是非お試しください！産地：中国海南産#香木#伽羅#白檀#骨董#古美術#聞香#香炉#組香#沈香#香#お香#聞香#線香#インセンス