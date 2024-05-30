未開封トムフォードTOM FORD トムフォード　タバコバニラ　100ml

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\"ご覧いただきありがとうございます☆商品状態購入時期：2023年6月状態:新品未開封内容量：100mlロンドンに対するトムフォードの思慕が、スパイスやコニャックの芳醇な香り漂う、イギリスの紳士クラブを思わせるこのフレグランスを誕生させました。トムフォードは、クリーミーなトンカビーンとバニラ、ココア、ドライフルーツ、甘い香りの樹液を加えることで、クラシックなフレグランスのジャンルをまったく新しく作り変えました。女性が身につけない限り、何から何まで完全に男性的で、モダンで贅沢な印象の香りに仕上げました。香りのイメージスモーキーな煙草の火というよりは、葉巻やパイプの甘さのある香りのイメージ。葉巻の香りに加え、甘いバニラに絡むトンカやカカオの奥行きがバーカウンターの芳醇なコニャックやバーボンまでをも彷彿させる。独り静かに燻らせるタバコというよりは、ソーシャルな場に漂う煙の印象が強い。並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。即購入可能です。宜しくお願いいたします！\"