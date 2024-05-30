新品 ビタミンE 美容と健康のサプリメント シードコムス 12ヶ月分

新品ビタミンE美容と健康のサプリメントシードコムス出品です。その他の個数も販売していますので覗いて見てください#tsビタミン#tsサプリメント【賞味期限】2025年5月【梱包発送方法】防水仕様のクッション封筒にて発送いたします。値下げ交渉はご遠慮ください。即購入可能です。【商品概要】・メーカー:seedcoms(シードコムス)・商品名:ビタミンE・サプリメント・サプリ・健康食品・ダイエット・美容・エイジングケア・滋養強壮・アンチエイジング【成分表】1粒重量420mg×90粒【約3ヶ月分】1粒あたりの主要原料・ビタミンE（d-α-トコフェロール）…9mg・アーモンドオイル…32mg・オリーブオイル…70mg・グレープシードオイル…70mg・大豆オイル…69mg【商品の特徴】・オリーブ油…オレイン酸が主要成分のオイル・ぶどう油…リノール酸を主体とする不飽和脂肪酸を多く含むオイル・大豆油…リノール酸、リノレン酸のバランスがとれているオイル・アーモンド油…オレイン酸を主体とする不飽和脂肪酸を多く含むオイル



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