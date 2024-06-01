ラプンツェル　メモリアルキャンドル

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商品詳細
結婚式で装飾として使いました。火をつけたので糸は黒いですが、他はきれいだと思います。カメヤマキャンドルハウスのものですが現在は販売されていないようです。定価:13,200円W115×L115×H245mm他にもラプンツェルのキャンドルスタンドを出品中です！ラプンツェル結婚式披露宴ウェディングウェディングパーティーメインキャンドルキャンドルキャンドルサービスラプンツェルウェディングブライダルグッズランタン
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