香炉 10インチの香、セラミック香、バーナーホルダー家庭用仏香の灰のキャッチャー

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自宅保管・簡易包装での発送にご理解いただきご購入ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)・商品の状態は実物写真をご確認ください♪※少しでもお安く出品出来るように送料の都合上箱から出して発送する場合がございます。友人、家族、その他気になる人への素晴らしいギフトの選択です。また、お香ホルダーはホリデーギフトにも最適です。製品名：香バーナー素材：プレミアムセラミックサイズ（L×H）：10.04''×1.26''アプリケーションの範囲：リビングルーム、ベッドルーム、スタディルーム、バスルーム、オフィス、コーヒールーム、オフィス、ヨガルーム、瞑想ルーム、ホテル、瞑想とリラクゼーションに役立ちます。パッケージは以下を含みます：1×香所ブランド:GRFIT香炉10インチの香、セラミック香、バーナーホルダー、家庭用仏香の灰のキャッチャーまたは香スティックホルダー、ホームオフィスヨガお香立て(1)