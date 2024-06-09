新品】SIROSHU ホワイトニングパウダー＋マイナスイオン歯ブラシ ...

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商品詳細
写真の通りですが、セットでの販売になります。購入し過ぎてしまい余ったので出品しました。個人的な使用感ですが、すすぎ液が茶色くなるほどステインが落ち、ワントーン歯が白くなりました。ご興味がある方はぜひお試しください。
http://narcologia.ru/goods/cotton658161.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant398982.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion955078.html
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