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商品詳細
梱包された状態の未開封のものです。クベルジェル Kvellbodygel200ml定価8800円2本セットです。アミノ酸配合の浸透性ボディジェル！！血行促進効果でくすみを取ってトーンUP 身体の中から張りが出る肌代謝を上げる 日焼けなどの赤みを鎮めるむくみを体外へ排出しやすくする コラーゲン生成を手伝う筋トレ後に塗ると筋肉痛になりずらい。肩こり・首こりにも効果的◎
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http://narcologia.ru/goods/sucrose199440.html
http://narcologia.ru/goods/competitive600581.html
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リジュベネーション プロ専用クベルボディージェル 2個セット ...
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Rejuvenation| Kvell クベルジェル200g
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