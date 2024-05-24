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リジュベネーション　プロ専用クベルボディージェル　2個セット
商品番号 I76913031699
商品名

リジュベネーション　プロ専用クベルボディージェル　2個セット
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 5,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

梱包された状態の未開封のものです。クベルジェル　Kvellbodygel200ml定価8800円2本セットです。アミノ酸配合の浸透性ボディジェル！！血行促進効果でくすみを取ってトーンUP　身体の中から張りが出る肌代謝を上げる　日焼けなどの赤みを鎮めるむくみを体外へ排出しやすくする　コラーゲン生成を手伝う筋トレ後に塗ると筋肉痛になりずらい。肩こり・首こりにも効果的◎
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