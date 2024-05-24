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新品 ディプティック DIPTYQUE ローパピエ EDT 100ml#1
商品番号 D48413588086
商品名

新品 ディプティック DIPTYQUE ローパピエ EDT 100ml#1
ブランド名 ディプティック
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます！ディプティックDIPTYQUEローパピエEDT新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年8月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致しますこの出逢いから新しい香りが生まれ、ホワイトムスクの香りの中心へ、そして香りが描くさまざまな表情へと私たちを誘います。ひとりひとりの肌の上で、そして経過する時の流れの中でホワイトムスクの香りが様々な表情を描きます。L’EAUPAPIER（ローパピエ）は、紙の上に自由に広がるインクのように、紙の香りを美しく体現し、纏う人の個性と一体となって、夢やイマジネーションを呼び起こします。コメントなし、即購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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