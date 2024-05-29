ジョイントマット　大判　グレー　木目　ヘリンボーン

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商品詳細
タンスのゲンで購入した木目模様のジョイントマットです。大判でサイドパーツ付きです。色は薄いグレー。並べ方によって、ヘリンボーンにもできます。開封しただけで、中身も出していなく、使用していません。間違えて多く購入してしまったので、出品します。このダンボールのまま発送いたします。
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