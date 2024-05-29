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ジョイントマット　大判　グレー　木目　ヘリンボーン
商品番号 L28691736730
商品名

ジョイントマット　大判　グレー　木目　ヘリンボーン
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タンスのゲンで購入した木目模様のジョイントマットです。大判でサイドパーツ付きです。色は薄いグレー。並べ方によって、ヘリンボーンにもできます。開封しただけで、中身も出していなく、使用していません。間違えて多く購入してしまったので、出品します。このダンボールのまま発送いたします。
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