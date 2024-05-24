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プチバトー　新品タグ付き　半袖　パジャマ　12ans/152cm
商品番号 U32266350815
商品名

プチバトー　新品タグ付き　半袖　パジャマ　12ans/152cm
ブランド名 プチバトー
特別価格 税込 1,657 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プチバトー2023SS、オーガニックコットン半袖パジャマです。他にもサイズ違いやパジャマ、肌着等多数出品しておりますので、よろしければご覧ください！●サイズ：12ans/152cm参考国内定価：6,600円●その他、注意事項：海外品質ご理解頂ける方、ご購入お願いいたします。袋に入っている為未開封で発送予定です。検品の為開封する可能性もございます。実物のお写真は一例でサイズ違いのものの場合がございます。自宅保管、郵送によるシワ等ご容赦ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントください。以下、公式サイトより。愛らしいラクダプリントの半袖パジャマ-素材の特徴-伸縮性に富んだ1×1リブ編み素材「第二の肌」と呼ばれるやわらかな肌触りが特徴環境に配慮したオーガニックコットンを使用-デザインの特徴-ラクダプリント、リブとってもキュートなラクダプリントをあしらった半袖パジャマです。第二の肌と呼ばれるほど心地よい肌触りの1x1リブ編み素材を使用。トップスとボトムスのデザインを変えメリハリを与えています。心地よい睡眠に最適なおすすめのアイテムです。コットン100%
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