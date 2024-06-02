テニスバック　ラケットバック

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種類···ラケットバッグご覧頂き有り難う御座います。テニスラケットバックです。子供の部活用に買いましたが続かず、1〜2度使ったのみの美品と思います。ほぼ未使用とはいえ、USED品のため神経質な方のご購入は御遠慮下さい。写真にて確認お願いします。ご理解のある方のご購入をお待ちしております。※値下げ交渉承ります！ポケットも多く、とても使いやすいと思います。あまり見ないバックなので、オシャレにテニスを楽しんでいただきたいです。種類:ラケットバッグ／バッグ・ポーチの開け閉め:ファスナーカラー:ブラック/ピンク購入決定後、送料削減のため折り畳んで梱包し発送させていただきます。よろしくお願いします。種類···テニスバッグ