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- 薄桜鬼 沖田総司 リアルフィギュア 合戦ver. 1/10 完成品フィギュア
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商品詳細
薄桜鬼沖田総司リアルフィギュア合戦ver.1/10完成品フィギュア未開封です。箱のまま飾ってありましたので、若干の日焼けや埃はあるかと思います。綺麗にしてお送りさせていただきます。諸々お気になさらない方はお気軽にご連絡下さい(゜▽゜*)#movic#薄桜鬼『薄桜鬼』シリーズ#沖田総司#薄桜鬼沖田総司リアルフィギュア合戦ver_1_10完成品フィギュア
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