ドジャースサインボール(1995年) エリック・キャロス他計7名直筆サイン入り

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商品詳細
1995年のドジャースの選手７名の直筆サインが入っています。ケースに入れてお送りします。エリック・キャロス、ブレット・バトラー、レジー・ウィリアムス、チャド・フォンビル、ビリー・アシュリーの他、不明の2選手の直筆サインが入っています。自分でドジャースタジアムに足を運んでもらいました。本物です。野茂英雄選手がドジャースで投げていた際、不動の4番バッターのエリック・キャロス選手のサインは大変入手が難しく、彼の直筆サインが入ったボールは珍しいと思います。私のNOMOコレクションも見ていってください↓#thenomorenomo♯MLB♯ロサンゼルス・ロジャース♯ドジャース♯ロサンゼルス♯野茂英雄♯1995年♯トルネード投法♯NOMOマニア♯希少品#WBC
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