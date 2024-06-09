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マミヤ リンク シャフト ドライバー用
商品番号 B49003337658
商品名

マミヤ リンク シャフト ドライバー用
ブランド名 マミヤ
特別価格 税込 11,685 円
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商品詳細

USTマミヤリンク5Sキャロウェイスリーブ付きドライバー用長さ45.5インチ(ヘッド装着時)グリップゴルフプライド360(キャロウェイ用)打球場にて数球程度使用しましたスペックを買い替えの為、出品します神経質でない方、宜しくお願い致します定価55.000円種類...ドライバー,スリーブ付きシャフト,シャフト利き手...右対象...メンズ
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