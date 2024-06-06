トラウタニ WBCカスタムボブルヘッド 大谷翔平 トラウト MLB エンゼルス

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大谷翔平＆マイク・トラウト ダブルボブルヘッド シティコネクト 2023 ... 大谷翔平＆マイク・トラウト ダブルボブルヘッド シティコネクト 2023 ...



トラウタニ人形は「似てなさ加減が絶妙」 プレミア必至…開門前に長蛇の ... トラウタニ人形は「似てなさ加減が絶妙」 プレミア必至…開門前に長蛇の ...

値下げ不可、即購入OKです。ボブルヘッドペイント職人が既存のボブルヘッドを塗り直して（リペイント）2023WBC決勝戦をイメージした大谷翔平とマイク・トラウトのトラウタニボブルヘッドです。リペイント前のボブルヘッドは2023年7月1日のエンゼルスタジアムでのエンゼルスVS.ダイヤモンドバックス戦で入場者に配布されたトラウタニシティコネクトボブルヘッドです（外箱のとおり）状態に関して1点、トラウトのバットが破損しましたので接着剤で補修しており、接着剤の白い跡がついております（写真6,7枚目）それ以外の部分は汚れや破損もない状態です。カスタム品であることをご理解のうえ宜しくお願い致します。即日配送します。WBC大谷ワールドベースボールクラシック侍JAPAN侍ジャパン大谷ボブルヘッド大谷バブルヘッド