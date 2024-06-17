YONEXALL JAPAN　キャップ

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商品詳細
ALLJAPANのキャップです。テニスで使用していました。紺と黒はほぼ使っていないため未使用に近いです。赤と白は使用感があります。小さくたたんで発送いたします。ご理解いだける方、よろしくお願いいたします。種類...キャップサイズ...FREESIZE
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