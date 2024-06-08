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【新品・未開封】中日ドラゴンズ ライデルマルティネス選手 タオル
商品番号 V83872116160
商品名

【新品・未開封】中日ドラゴンズ ライデルマルティネス選手 タオル
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中日ドラゴンズライデルマルティネス選手のタオルです。登板時に106ビジョンに映し出される演出のタオルです。新品・未開封です。2,3枚目の画像から、2つ折りにした状態での発送を予定しております。即購入OKです。お値下げ交渉はご遠慮ください。よろしくお願いします。#ライデル#マルティネス#ドラゴンズ
http://narcologia.ru/goods/unusable569874.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless449059.html
http://narcologia.ru/goods/peroration687715.html
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