北海道日本ハムファイターズ　武田勝　レプリカユニフォーム(ホーム)

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商品詳細
【新品未使用・匿名配送】北海道日本ハムファイターズ 武田勝レプリカユニフォーム(ホーム)定価7900円即購入OK【サイズ】L着丈：約80㎝身幅：約59㎝【注意事項】■畳んで発送するため、たたみジワなど予めご了承下さい。■長期自宅保管にご理解のある方お願いします。■売れない場合は、予告なく出品を取り消すことがございます。▼この他にも日ハムグッズ出品中#はな日ハム▼この他にも出品中#はなメンズ#はなレディース#日ハムグッズ#ファイターズ種類...レプリカユニフォーム野球チーム...北海道日本ハムファイターズ
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