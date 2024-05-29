スターミーv car

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CSR自引きした後二重スリーブに入れコレクションファイルで保管しておりました。このパック自体裁断が綺麗ではありませんが、白かけ、傷等見られません。しかし素人保管のため保証できません。写真追加などはコメントにてお待ちしています。美品でございます。土日の夜以外であれば当日発送できると思います。
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