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スターミーv car
商品番号 X94438063046
商品名

スターミーv car
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CSR自引きした後二重スリーブに入れコレクションファイルで保管しておりました。このパック自体裁断が綺麗ではありませんが、白かけ、傷等見られません。しかし素人保管のため保証できません。写真追加などはコメントにてお待ちしています。美品でございます。土日の夜以外であれば当日発送できると思います。
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