【美品】オリックス・バファローズ　夏の陣ユニフォーム　2023

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商品詳細
野球チーム...オリックス・バファローズ種類...レプリカユニフォーム8月1日・京セラドーム・夏の陣で配布されたレプリカユニフォームです。一度袋から出して写真撮影のために着用しました。神経質な方は購入をお控えください。その際、袋が破れたのでA4袋にて新たに梱包します。発送は折りたたんで発送いたします。ご理解くださる方のみご検討ください。即日配送を心がけております！
http://narcologia.ru/goods/unusable882774.html
http://narcologia.ru/goods/stealth801676.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi8247.html
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5月23日～29日オンライン限定受注】ハイクオリティユニフォーム（夏の ...
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受付終了】Bs夏の陣2023オークション開催！ | オリックス・バファローズ
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2023年の企画ユニフォームを語る⑤【オリックス・バファローズ】ロッケルの野球酒場日記＃48
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