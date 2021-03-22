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【美品】オリックス・バファローズ　夏の陣ユニフォーム　2023
商品番号 Q27409207809
商品名

【美品】オリックス・バファローズ　夏の陣ユニフォーム　2023
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム...オリックス・バファローズ種類...レプリカユニフォーム8月1日・京セラドーム・夏の陣で配布されたレプリカユニフォームです。一度袋から出して写真撮影のために着用しました。神経質な方は購入をお控えください。その際、袋が破れたのでA4袋にて新たに梱包します。発送は折りたたんで発送いたします。ご理解くださる方のみご検討ください。即日配送を心がけております！
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