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ヨネックス バドミントンシューズ パワークッション65Z (27センチ)
商品番号 J58719965768
商品名

ヨネックス バドミントンシューズ パワークッション65Z (27センチ)
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年、息子の為に購入しましたが、使う事なく1年自宅で保管していました。タグは切ってあります。カラー　　　白サイズ　　　27センチ定価　　　　税込　¥15400新品未使用ですが、素人保管の為神経質な方はご遠慮下さい。
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