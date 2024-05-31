ヨネックス バドミントンシューズ パワークッション65Z (27センチ)

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商品詳細
去年、息子の為に購入しましたが、使う事なく1年自宅で保管していました。タグは切ってあります。カラー 白サイズ 27センチ定価 税込 ¥15400新品未使用ですが、素人保管の為神経質な方はご遠慮下さい。
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